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Общество 19 октября 2026 14:55

В РТ пройдет конкурс «Родной язык – душа народа» для начинающих писателей

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Прием заявок на республиканский конкурс начинающих поэтов и писателей «Родной язык – душа народа» начнется 26 октября. Авторы смогут представить произведения на татарском, русском, чувашском, марийском, мордовском, удмуртском и других языках народов Татарстана.

К участию допускаются авторы в возрасте от 16 до 35 лет из Татарстана, других регионов России и зарубежных стран. Конкурс пройдет в двух номинациях: проза для детей дошкольного и младшего школьного возраста в жанрах сказки и фэнтези, а также детская поэзия.

Работы должны быть посвящены правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Произведения должны быть оригинальными, ранее не опубликованными и соответствовать тематике конкурса.

Заявки и конкурсные работы принимаются до 26 ноября включительно по электронной почте guncbgd@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Родной язык – душа народа». Вместе с произведением участникам нужно отправить заявку с информацией о себе и согласие на обработку персональных данных.

В каждой номинации определят обладателей первого, второго и третьего мест. Победителей и лауреатов наградят дипломами и денежными призами. Итоги конкурса подведут в декабре, а участникам направят электронные сертификаты.

Организаторами выступают Академия наук Татарстана, Министерство образования и науки республики, Госавтоинспекция Татарстана, ГБУ «Безопасность дорожного движения» и Казанский государственный институт культуры. По итогам конкурса планируется издать сборник лучших произведений для обучения детей правилам дорожной безопасности.

#республиканский конкурс #писатели #поэты #безопасность дорожного движения
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