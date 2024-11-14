В РТ пройдет IV Республиканский молодежный форум глухих

С 15 по 17 ноября на территории татарстанского детского оздоровительного лагеря «Восток» состоится IV Республиканский молодежный форум Всероссийского общества глухих (ВОГ). В работе форума примут участие не менее 40 человек из РТ, а также организаторы, спикеры, волонтеры.

Всероссийскому обществу глухих важно проводить подобные мероприятия. Работа с молодым поколением – одна из основных миссий общества. На форуме молодые люди получат возможность узнать, чем занимается ВОГ, обзавестись новыми знакомствами, получить новые знания и идеи для дальнейшей самореализации. Также данное мероприятие можно назвать «кузницей кадров» ВОГ, многие участники предыдущих форумов сейчас реализуют свой потенциал на благо общества глухих.

В этом году на мероприятии будет присутствовать глухой спикер из Франции Василий Бубнов, который поделиться историей, покажет премьеру документального фильма о становлении общества глухих во Франции. Также примет участие в работе форума эксперт по международному жестовому языку Кеннет Гоулстон. Он поведает участникам об интересных изобретениях глухих.

Для всех участников запланированы мероприятия, посвященные повышению уровня знаний о деятельности ВОГ, развитию лидерских качеств, творческого потенциала личности, формированию командных взаимоотношений, здоровому образу жизни, культурно-просветительские мероприятия.

Организаторами форума выступает Всероссийское общество глухих в партнерстве с Правительством РТ.