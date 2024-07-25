В РТ пройдет грантовый конкурс для развития детских и молодежных театров

Во второй половине 2024 года в Татарстане будет проведен грантовый конкурс, направленный на развитие детских и молодежных театральных коллективов. Об этом на заседании Общественного совета при Министерстве культуры Республики Татарстан по итогам реализации публично сформированных целей и задач ведомства за первое полугодие 2024-го сообщил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«В целях исполнения публично сформированной цели Министерством культуры Татарстана во втором полугодии 2024 года планируется провести конкурс на соискание грантов Правительства РТ для развития творческих проектов детских и молодежных театральных коллективов во исполнение поручения Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по итогам встречи с татарской интеллигенцией», — пояснил он.

Оказание детским и молодежным театральным студиям информационной, методической и финансовой поддержки для популяризации их деятельности, в том числе посредством публикации информации о студиях в СМИ и в Сети «Интернет», стало одной из главных публичных целей Минкультуры РТ на текущий год, напомнил Натфуллин.