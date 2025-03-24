В РТ продолжают прием документов участников предварительного голосования «Единой России»

Фото: пресс-служба «Единой России»

На сегодня в Татарстане зарегистрировано более 1,4 тыс. кандидатов предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на предстоящих выборах в представительные органы местного самоуправления. Прием продлится до 24 апреля.

Как сообщила пресс-служба «Единой России», в Татарстане осенью этого года запланированы две избирательные кампании. Жителям региона предстоит выбрать Раиса РТ и более 7,5 тыс. депутатов в представительные органы местного самоуправления.

«Наиболее активно выдвижение идет в Атнинском, Камско-Устьинском, Кукморском и Муслюмовском районах – в каждом из них зарегистрировано более 100 человек», – рассказал руководитель исполкома Татарстанского реготделения «Единой России» Марат Самигуллин.

Напомним, что президиум регионального политсовета делегировал полномочия по проведению предварительного голосования местным отделениям партии. Выдвинуться кандидатом от «Единой России» сможет каждый татарстанец, обладающий пассивным избирательным правом и разделяющий программные установки партии.

«Партия «Единая Россия» – единственная в стране, которая проводит процедуру предварительного голосования за тех кандидатов, кто в дальнейшем будет участвовать в избирательной кампании. Эта процедура себя зарекомендовала с лучшей стороны – она показывает прозрачность партийной работы, позволяет создать внутрипартийную конкуренцию. Это открытая процедура, которая позволяет попробовать свои силы всем политически активным жителям республики», – подчеркнул Марат Самигуллин.

Предварительное голосование «Единой России» – обязательная процедура по отбору кандидатов, которая закреплена в Уставе партии. С 5 марта не только началось выдвижение кандидатов, но и стартовал агитационный период. Все кандидаты вправе разместить видеовизитки, автобиографию в своих личных кабинетах на сайте, а также подготовить программные заявления. Размещение агитационных материалов разрешено до 7 мая.

В Татарстане предварительное голосование пройдет в электронной форме на платформе PG.ER.RU

Проголосовать сможет только избиратель с уникальным номером сотового телефона, который подтвержден и привязан к Госуслугам РФ, кроме того, система должна подтвердить, что избиратель зарегистрирован в соответствующем округе.

Всего по республике планируемая численность депутатов Советов поселений – 7531. Партия планирует заместить около 82% мандатов.

В предварительном голосовании примут участие все 43 муниципальных района и 2 городских округа республики.