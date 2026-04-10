В РТ продолжается прием заявок на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Республике Татарстан продолжается заявочная кампания для участия в Международном фестивале молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Молодые люди региона могут войти в состав делегации и представить республику на крупнейшем международном событии.

«Международный фестиваль молодежи позволяет нашим ребятам заявить о себе на международном уровне и стать частью глобального молодежного сообщества. Для Татарстана важно, чтобы активная, талантливая молодежь включалась в такие проекты и использовала эти возможности для своего развития», – подчеркнул глава ведомства Азат Кадыров.

Фестиваль соберет 10 тысяч участников из 190 стран мира – молодых лидеров, экспертов, представителей науки, творчества, спорта и общественной деятельности. Татарстан традиционно формирует одну из самых активных делегаций, в которую войдут 189 человек.

Регистрация открыта до 30 апреля. Каждый желающий в возрасте от 14 до 35 лет может подать заявку и пройти отбор.

Участников ждет насыщенная программа: образовательные треки, встречи с экспертами, работа над международными проектами, обмен опытом и знакомство с культурой разных стран. Фестиваль станет площадкой для новых идей, партнерств и возможностей для самореализации.

Международный фестиваль молодежи продолжает традиции Всемирного фестиваля молодежи и реализуется в рамках государственной политики по развитию молодежного потенциала. Проведение таких мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Подробности о требованиях к участникам и этапах отбора опубликованы на официальном сайте фестиваля. Зарегистрироваться в делегацию Татарстана можно по ссылке.