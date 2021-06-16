В РТ претендент на госслужбу прислал уведомление о наличии цифровой валюты или актива

В Татарстане один претендент на госслужбу в Департаменте казначейства Минфина РТ уведомил власти о наличии цифровой валюты или актива. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской.

«По нашим данным, из числа претендующих лиц на замещение должностей поступило одно уведомление о наличии финансовых активов в Департаменте казначейства Минфина РТ», — сказал Лохотской.

Личность и наличие валюты или актива гражданина спикер не раскрыл. Напомним, что с 1 января до 30 июня лица, претендующие на замещение должностей в федеральной госслужбе, обязаны с пакетом документов предоставлять и уведомление о наличии у них цифровых активов или валюты.

С 1 июля федеральные госслужащие, предоставляющие сведения о доходах, обязаны будут в этих сведениях указывать и информацию о находящихся у них, их супругов и несовершеннолетних детей цифровых финансовых активов и цифровых валют.

«Что касается цифровой валюты, то у нас предоставляются только соответствующие уведомления, если человек ею владеет. Пока уведомлений лиц, замещающих госдолжности, мы не получали», — отметил главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

В полную силу требования законодательства о предоставлении информации об использование цифровых финансовых активов и цифровых валют вступят с 1 июля 2021 года.