В Татарстане прекращают работать несколько территориальных подразделений налоговой

1 декабря в Татарстане прекращают свою работу территориально-обособленные рабочие места (ТОРМ) Управления федеральной налоговой службы по РТ. Информация размещена на сайте ФНС России.

Как рассказали в управлении, татарстанцы смогут получить государственные услуги в центральных офисах инспекций:

- Межрайонной ИФНС России №5 по РТ (Арский район);

- Межрайонной ИФНС России №9 по РТ (Агрызский, Тукаевский, Менделеевский, Мензелинский, Актанышский районы);

- Межрайонной ИФНС России №10 по РТ (Тюлячинский, Кукморский, Балтасинский, Мамадышский, Рыбно-Слободский районы);

- Межрайонной ИФНС России №11 по РТ (Муслюмовский, Сармановский, Заинский районы);

- Межрайонной ИФНС России №12 по РТ (Алексеевский, Новошешминский, Спасский, Нурлатский, Аксубаевский, Алькеевский районы);

- Межрайонной ИФНС России №16 по РТ (Черемшанский район);

- Межрайонной ИФНС России №17 по РТ (Лениногорский, Азнакаевский, Бавлинский, Ютазинский районы).

Помимо прочего, услуги ФНС России можно получить через сервисы на сайте ФНС России nalog.gov.ru и по номеру единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Также для граждан действуют личные кабинеты налогоплательщика на сайте ФНС и отделения МФЦ.