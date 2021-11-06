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Общество
6 ноября 2021  05:06
Елена Симакова

В Татарстане прекращают работать несколько территориальных подразделений налоговой

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1 декабря в Татарстане прекращают свою работу территориально-обособленные рабочие места (ТОРМ) Управления федеральной налоговой службы по РТ. Информация размещена на сайте ФНС России.

Как рассказали в управлении, татарстанцы смогут получить государственные услуги в центральных офисах инспекций:

-  Межрайонной ИФНС России №5 по РТ (Арский район);

- Межрайонной ИФНС России №9 по РТ (Агрызский, Тукаевский, Менделеевский, Мензелинский, Актанышский районы);

- Межрайонной ИФНС России №10 по РТ (Тюлячинский, Кукморский, Балтасинский, Мамадышский, Рыбно-Слободский районы);

- Межрайонной ИФНС России №11 по РТ (Муслюмовский, Сармановский, Заинский районы);

- Межрайонной ИФНС России №12 по РТ (Алексеевский, Новошешминский, Спасский, Нурлатский, Аксубаевский, Алькеевский районы);

- Межрайонной ИФНС России №16  по РТ (Черемшанский район);

- Межрайонной ИФНС России №17 по РТ (Лениногорский, Азнакаевский, Бавлинский, Ютазинский районы).

Помимо прочего, услуги ФНС России можно получить через сервисы на сайте ФНС России nalog.gov.ru и по номеру единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Также для граждан действуют личные кабинеты налогоплательщика на сайте ФНС и отделения МФЦ.

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