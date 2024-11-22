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В РТ предложили распространить льготный период кредитов на весь срок службы по контракту
В Татарстане предложили распространить льготный период по кредитным договорам для военнослужащих на весь срок службы по контракту. Советующий проект федерального закона внес в Госсовет РТ депутат республиканского парламента Эдуард Шарафиев.
Как объяснил парламентарий в своем телеграм-канале, сейчас по действующим законам льготный период представляется мобилизованным на весь срок мобилизации, а для военнослужащих по контракту на срок контракта. Однако на практике контрактники продолжают служить в зоне СВО и по истечению срока контракта, так как из-за объявленной мобилизации контракты становятся бессрочными.
«Поэтому предложено слова «срок, на который был заключен контракт» заменить на «срок прохождения военной службы по контракту», - написал Шарафиев в посте.
По его словам, принятие данного проекта закона позволит избежать появления у военнослужащих просроченной задолженности по кредитным договорам.
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