В РТ предложили распространить льготный период кредитов на весь срок службы по контракту

Фото: Михаил Захаров, © «Татар-информ»

В Татарстане предложили распространить льготный период по кредитным договорам для военнослужащих на весь срок службы по контракту. Советующий проект федерального закона внес в Госсовет РТ депутат республиканского парламента Эдуард Шарафиев.

Как объяснил парламентарий в своем телеграм-канале, сейчас по действующим законам льготный период представляется мобилизованным на весь срок мобилизации, а для военнослужащих по контракту на срок контракта. Однако на практике контрактники продолжают служить в зоне СВО и по истечению срока контракта, так как из-за объявленной мобилизации контракты становятся бессрочными.

«Поэтому предложено слова «срок, на который был заключен контракт» заменить на «срок прохождения военной службы по контракту», - написал Шарафиев в посте.

По его словам, принятие данного проекта закона позволит избежать появления у военнослужащих просроченной задолженности по кредитным договорам.