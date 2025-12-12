В РТ предложили порядок компенсации для пострадавших от недобросовестных застройщиков ИЖС

Кабинет министров РТ опубликовал проект постановления, предлагающий порядок предоставления субсидии татарстанцам, пострадавшим от действий недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В проекте говорится, что право на получение субсидии имеют граждане, пострадавшие от действий недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов на территории Республики Татарстан, изъявившие желание приобретения жилого помещения в системе социальной ипотеки как нуждающиеся в жилом помещении и заключившие договор социальной ипотеки со специализированной организацией.

Гражданами, пострадавшими от действий недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов, признаются граждане, признанные потерпевшими по уголовным делам.

Субсидия предоставляется из бюджета Республики Татарстан однократно – в размере ущерба, причиненного действиями недобросовестного подрядчика при строительстве индивидуального жилого дома, определенного решением суда, но не более 1 млн рублей на одно домовладение.

Напомним, с мая 2024 года по обращению Раиса Республики Татарстан правоохранительные органы приступили к проверке подрядчика «Таунхаусы и дома» в отношении которого поступили многочисленные жалобы со стороны населения. В результате проведения оперативных работ и сбора информации от обманутых граждан был установлен целый ряд компаний – недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС.

За это время возбуждено 9 уголовных дел в отношении руководителей и бенефициаров подрядчиков. Пострадавшими от их действий признаны 260 человек. В министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ регулярно с ними проводятся встречи для выработки оптимальных мер поддержки.

Раисом Республики Татарстан ранее в адрес банков были направлены обращения с просьбой при рассмотрении обращений граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, учитывать рекомендации ЦБ РФ – не повышать ставку по кредиту, а также применять механизмы безвозмездного погашения долга при наличии у граждан особых жизненных ситуаций.