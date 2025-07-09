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Общество 9 июля 2025 17:59

В РТ появится система видеонаблюдения с распознаванием лиц и выявлением опасных ситуаций

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В Татарстане разрабатывается единая интеграционная платформа видеонаблюдения. Она позволит распознавать лица и выявлять потенциально опасные ситуации. Об этом на расширенной коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«Новая платформа объединит различные системы видеоаналитики в единый комплекс с расширенными возможностями: биометрическое распознавание лиц, распознавание автомобильных номеров, выявление потенциально опасных ситуаций, идентификация подозрительной активности», – пояснил он.

Интеграция этих технологий на единой платформе значительно повысит эффективность работы правоохранительных органов и уровень общественной безопасности, подчеркнул замминистра.

#видеонаблюдение #минцифры рт
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