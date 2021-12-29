В 2022 году в Татарстане стартует ремонт центров психолого-педагогической помощи

В Татарстане со следующего года начнется реализация республиканской программы ремонта центров психолого-педагогической помощи. Ее уже поддержал Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Со следующего года у нас появится республиканская программа ремонта центров психолого-педагогической помощи. Это 15 объектов в пяти районах Татарстана, в рамках которой наши центры приобретут совершенно иной вид», — заявил Сулейманов.

Он подчеркнул, что в татарстанских центрах психолого-педагогической помощи работают высококлассные специалисты, которые очень востребованы не только при работе в муниципальных районах, но и при чрезвычайных ситуациях.