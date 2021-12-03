В РТ появился штаб по контролю за строительством и капремонтом в рамках нацпроектов

В Татарстане появился Координационный штаб по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. Соответствующий указ Президента РТ Рустама Минниханова опубликован на портале правовой информации.

Штаб является коллегиальным совещательным консультативно-координационным органом, в его задачи входит организация взаимодействия и координации работы исполнительных органов, органов местного самоуправления, разработка планов мероприятий, направленных на достижение целей нацпроектов и госпрограмм, рассмотрение проблемных вопросов, связанных с угрозой срыва сроков строительства и ремонта, и др.

Председателем штаба стал Президент РТ Рустам Минниханов, его заместитель — Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В состав штаба также вошли главы татарстанских министерств и ведомств.