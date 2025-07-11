В РТ появился первый отель, сертифицированный по стандарту «Путешествия с питомцами»

В Казани один из отелей получил сертификацию по стандарту «Путешествия с питомцами», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«Это событие имеет огромное значение для нашей республики, так как все больше туристов выбирают возможность путешествовать вместе с животными. В Татарстане мы стремимся создавать комфортные условия для всех путешественников, включая их четвероногих друзей. Уже сейчас в нашем регионе также доступны варианты размещения с животными во многих глэмпингах, и в отелях. Эта инициатива способствует привлечению новых гостей и укреплению имиджа Татарстана как привлекательного туристического направления», – отметил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Эксперты органа по сертификации «Роскачество-Туризм» провели процедуру сертификации, которая охватывает все ключевые аспекты сервиса для гостей с животными: выделение специального номерного фонда и общественных зон, проведение гипоаллергенной уборки, информирование гостей о правилах проживания с животными, наличие необходимых принадлежностей (миски, пеленки, пакеты), оборудование зон выгула, обучение персонала обращению с животными и действиям в экстренных ситуациях, соблюдение норм безопасности и санитарных требований.