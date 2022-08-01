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Ру Тат
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Экология
1 августа 2022  03:46

В РТ построено и обновлено более 200 км дорог противопожарного назначения в 2022 году

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За 2022 год в Татарстане построено и отремонтировано свыше 200 км дорог противопожарного назначения. Работы проводятся для охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории республики, сообщает Минлесхоз РТ.

По данным министерства, построено 44,3 км дорог, что составляет 40% от годового плана, еще на 175 км проведена реконструкция объектов (41%). Работы включают в себя корчевание пней в створе проезжей части, очистку и выравнивание дороги, обустройство гатей, мостов через канавы, ручьи и другое.

«Напомним, что лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, устраивают в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к водоемам и участкам, опасным в пожарном отношении», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 28 июля в Татарстане действует штормовое предупреждение, введенное в связи с высокой опасностью лесных пожаров. Из-за сухой и жаркой погоды ей присвоен IV класс.

#минлесхоз рт #строительство дорог #леса
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