В РТ построено и обновлено более 200 км дорог противопожарного назначения в 2022 году

За 2022 год в Татарстане построено и отремонтировано свыше 200 км дорог противопожарного назначения. Работы проводятся для охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории республики, сообщает Минлесхоз РТ.

По данным министерства, построено 44,3 км дорог, что составляет 40% от годового плана, еще на 175 км проведена реконструкция объектов (41%). Работы включают в себя корчевание пней в створе проезжей части, очистку и выравнивание дороги, обустройство гатей, мостов через канавы, ручьи и другое.

«Напомним, что лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, устраивают в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к водоемам и участкам, опасным в пожарном отношении», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 28 июля в Татарстане действует штормовое предупреждение, введенное в связи с высокой опасностью лесных пожаров. Из-за сухой и жаркой погоды ей присвоен IV класс.