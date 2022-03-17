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Ру Тат
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Происшествия
17 марта 2022  11:46
Полина Шевчук

В Татарстане полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить авто с пьяным водителем

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На днях в Азнакаевском районе Татарстана полицейские попытались остановить автомобиль «Лада», однако водитель легковушки не стал выполнять требование стражей порядка и попытался скрыться. Началась погоня, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Чтобы остановить лихача, который несколько раз грубо нарушил ПДД, полицейские были вынуждены применить оружие – они несколько раз выстрелили по колесам авто. Это вынудило мужчину остановиться.

Водителя задержали. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным. На нарушителя были составлены протоколы за административное правонарушение. Кроме того, водителя на семь суток отправили под стражу.
 

#пьяный водитель #лихач #МВД по РТ
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