В РТ поймали злостного должника по штрафам за налоги и нарушение ПДД на 190 тысяч рублей

В Казани поймали водителя – злостного должника по штрафам за налоги и нарушение ПДД.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, нарушителя обнаружили во время рейда с сотрудниками силовых ведомств. При проверке данных водителя выяснилось, что он не выплатил 14 250 рублей штрафов за одно только несоблюдение ПДД. Всего он не выплатил государству 188 327 тысяч рублей.

Машина нарушителя арестована и помещена на штрафстоянку.