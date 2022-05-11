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Общество
11 мая 2022  12:34

В РТ погасят памятную почтовую марку в честь 1100-летия принятия ислама

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Торжества в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией 21 мая стартуют с погашения памятной почтовой марки на праздничной площадке в Болгаре. Об этом на брифинге рассказал заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

«21-го числа мероприятия начнутся в Болгаре с погашения почтовой марки, посвященной 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Потом состоится заседание оргкомитета под руководством [вице-премьера РФ] Марата Хуснуллина. А в 11 утра будет открыт сам праздник», – отметил Шайхразиев.
 

#1100-летие принятия ислама #василь шайхразиев
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