В РТ погасят памятную почтовую марку в честь 1100-летия принятия ислама

Торжества в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией 21 мая стартуют с погашения памятной почтовой марки на праздничной площадке в Болгаре. Об этом на брифинге рассказал заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

«21-го числа мероприятия начнутся в Болгаре с погашения почтовой марки, посвященной 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Потом состоится заседание оргкомитета под руководством [вице-премьера РФ] Марата Хуснуллина. А в 11 утра будет открыт сам праздник», – отметил Шайхразиев.

