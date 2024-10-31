В РТ подвели итоги реализации проекта «Спорт – норма жизни»

В Минспорта Татарстана подвели итоги реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В Министерстве экономики РТ состоялось совещание, посвященное вопросам реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». В совещании приняли участие представители различных ведомств, в том числе замминистра спорта Татарстана Алмаз Хусаинов.

В текущем году работа ведется по двум основным направлениям финансирования проекта:

- Приобретение оборудования и инвентаря для школ олимпийского резерва. Уточняется, что получат поддержку шесть подведомственных учреждений Минспорта РТ, а также четыре муниципальных района.

- Создание условий для подготовки спортивного резерва в организациях системы спортивной подготовки. Поставка спортивного оборудования будет осуществлена для 10 подведомственных организаций Министерства спорта Республики Татарстан.

На данный момент план по обеим задачам выполнен на 68%.

В рамках нацпроекта «Демография» в текущем году не планируется сооружение спортивных объектов. В рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» ведется строительство двух комплексов «Физра» в Казани и Зеленодольске, а также Центра развития футбола. Все эти объекты будут сданы в эксплуатацию уже в следующем году.