Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В РТ подвели итоги реализации проекта «Спорт – норма жизни»
В Минспорта Татарстана подвели итоги реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
В Министерстве экономики РТ состоялось совещание, посвященное вопросам реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». В совещании приняли участие представители различных ведомств, в том числе замминистра спорта Татарстана Алмаз Хусаинов.
В текущем году работа ведется по двум основным направлениям финансирования проекта:
- Приобретение оборудования и инвентаря для школ олимпийского резерва. Уточняется, что получат поддержку шесть подведомственных учреждений Минспорта РТ, а также четыре муниципальных района.
- Создание условий для подготовки спортивного резерва в организациях системы спортивной подготовки. Поставка спортивного оборудования будет осуществлена для 10 подведомственных организаций Министерства спорта Республики Татарстан.
На данный момент план по обеим задачам выполнен на 68%.
В рамках нацпроекта «Демография» в текущем году не планируется сооружение спортивных объектов. В рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» ведется строительство двух комплексов «Физра» в Казани и Зеленодольске, а также Центра развития футбола. Все эти объекты будут сданы в эксплуатацию уже в следующем году.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт