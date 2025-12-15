В РТ подвели итоги 16-го республиканского конкурса стажировок «Вверх!»

В РТ в рамках Национального проекта «Молодежь и дети» подвели итоги 16-го сезона конкурса стажировок «Вверх!» – главного проекта по подготовке специалистов к работе в органах власти, проводимого Министерством по делам молодежи РТ. По итогам соревнований было определено 7 победителей и 5 финалистов.

В 2025 году на конкурс было подано более 250 заявок из 14 муниципалитетов республики, а участники проходили семь испытаний: тестирование, групповое собеседование, развивающую программу, написание эссе, деловую переписку, анализ данных, решение отраслевых кейсов и индивидуальное собеседование. По итогам всех этапов 12 участников смогут пройти стажировки в органах исполнительной власти РТ.

В церемонии объявления победителей принял участие Руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов, который рассказал, что конкурс важен тем, что является одним из ключевых инструментов выявления и подготовки молодых специалистов в органы власти Татарстана.

От Минмола РТ участников поприветствовал заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов. Он также подчеркнул, что конкурс является одной из стартовых ступеней в профессиональном становлении татарстанской молодежи.

Организаторы отмечают высокий уровень подготовки участников, многие из которых уже рассматриваются ведомствами как перспективные кадры.