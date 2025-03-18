В РТ почти на четверть выросло число обращений о защите детей ото всех форм насилия

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В прошлом, 2024 году в Татарстане на 22,9% выросло количество обращений к уполномоченному по правам ребенка в РТ о защите детей ото всех форм насилия и жестокого обращения. Об этом рассказала детский омбудсмен РТ Ирина Волынец, отчитываясь о результатах своей деятельности перед Комитетом Госсовета РТ по социальной политике, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Всего за 2024 году в адрес уполномоченного по правам ребенка в РТ поступило 1880 обращений, аппаратом уполномоченного был принят 281 гражданин.

Чаще всего к детскому омбудсмену, по словам Волынец, обращаются из-за проблем с реализацией права детей на семью и семейные связи. В общей сложности 618 обращений были связаны с воспитанием детей после развода родителей или смерти одного из них, работой органов опеки и попечительства, передачей детей под опеку, лишением родительских прав, семейными конфликтами, отметила она.

На втором месте по количеству обращений оказались вопросы соблюдения права ребенка на образование (454 обращения), на третьем – вопросы соблюдения жилищных прав детей (193 обращения). На вопросы социального обеспечения пришлось 10,3% всех обращений (194). Кроме того, пришло немало обращений, связанных с имущественными правами несовершеннолетних и с соблюдением права на здоровье и здоровое развитие детей.

Идеи и инициативы, направленные на анализ проблематики обращений граждан, способствуют улучшению качества ответов на жалобы, позволяют формировать более эффективные механизмы защиты прав ребенка и вырабатывать инициативы в защиту детей и семей с детьми, выразила уверенность Волынец.

«Такой системный подход является неотъемлемой частью успешной правозащитной практики и может существенно повысить уровень доверия граждан к государственным органам», – сказала детский омбудсмен.

Председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова, заместитель председателя профильного комитета Ольга Воронова, член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова поинтересовались у докладчицы динамикой обращений в правоохранительные органы, вопросами организации летнего отдыха детей участников специальной военной операции, причинами перевода детей на семейное обучение и роста детских заболеваний, а также рядом других моментов.

В работе заседания приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов, помощник Раиса РТ Рустама Минниханова и его полномочный представитель в Госсовете Тимур Нагуманов, представители профильных министерств и ведомств.