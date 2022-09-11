В РТ почти 50% избирателей проголосовали на довыборах депутатов местного самоуправления
По состоянию на 15 часов в Татарстане на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления проголовала почти половина избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК Татарстана.
«По данным системы ГАС „Выборы“ на 15.00 активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана составила 13,62%, активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 49,59%», — сказано в сообщении.
В республике проходят довыборы депутатов татарстанского парламента в двух округах на территории Казани, а также депутатов представительных органов местного самоуправления в 39 районах. Избирательные участки в столице РТ открыли свои двери в 7 утра. В единый день – 11 сентября – голосование началось с исполнения государственных гимнов России и Татарстана.