В РТ почти 50% избирателей проголосовали на довыборах депутатов местного самоуправления

По состоянию на 15 часов в Татарстане на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления проголовала почти половина избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК Татарстана.

«По данным системы ГАС „Выборы“ на 15.00 активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана составила 13,62%, активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 49,59%», — сказано в сообщении.