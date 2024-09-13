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В РТ по нацпроекту отремонтировали мост на дороге «Русский Акташ — Азнакаево»
В Альметьевском районе за 382 млн рублей отремонтировали мост на автомобильной дороге «Русский Акташ — Азнакаево». Об этом сообщает Миндортранс РТ.
Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов.
В рамках капремонта проведена полная замена конструкций проезжей части, опор и пролетов. Это улучшило состояние моста и повысило безопасность движения по нему.
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