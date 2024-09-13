В РТ по нацпроекту отремонтировали мост на дороге «Русский Акташ — Азнакаево»

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Альметьевском районе за 382 млн рублей отремонтировали мост на автомобильной дороге «Русский Акташ — Азнакаево». Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов.

В рамках капремонта проведена полная замена конструкций проезжей части, опор и пролетов. Это улучшило состояние моста и повысило безопасность движения по нему.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.