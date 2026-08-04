В РТ планируют выделить 80 млн рублей на развитие химического образования

В Татарстане планируют организовать грант в размере 80 млн рублей для высших учебных заведений на развитие системы реализации образовательных программ в сфере химических технологий и новых материалов в партнерстве. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

«Предоставление гранта осуществляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с развитием в Республике Татарстан системы реализации образовательных программ высшего образования в сфере химических технологий и новых материалов в партнерстве с предприятием нефтегазохимической отрасли», – говорится в документе.

Согласно постановлению, средства можно направить на приобретение оборудования, программного обеспечения, оплату работ и услуг. Получателем гранта может стать вуз, соответствующий критериям: реализация программ по направлениям «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика и электротехника», «Управление в технических системах». Также необходимо наличие учебного и научного центра предприятия площадью не менее 3,5 тыс. кв. м, деятельность в Татарстане и уплата налогов в бюджет республики не менее трех лет.

Ключевые результаты: разработка не менее пяти образовательных программ в партнерстве с предприятиями, их реализация с 1 сентября 2027 года, обновление материально-технической базы на площади не менее 2 тыс. кв. м.

Отбор пройдет в системе «Электронный бюджет». Победителем признается участник, подавший заявку первым. В случае нарушения условий грант возвращается в бюджет.