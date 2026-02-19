В РТ планируют ввести вознаграждение для молодых воспитателей в размере 120 тыс. рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане планируют установить денежное поощрение «Наш новый воспитатель» в размере 120 тыс. рублей для молодых педагогов государственных и муниципальных детских садов.

Проект соответствующего постановления Кабмина республики, подготовленный Минобрнауки РТ, пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что ежегодно получателями поощрения будут становиться не более 300 педагогических работников. Претендовать на получение премии смогут воспитатели не старше 35 лет и со стажем работы, не превышающим пяти лет.

Для получения поощрения потребуется победить в отборе с индивидуальным проектом по использованию методов и технологий повышения эффективности образовательной деятельности.

Помимо оценки проекта, отбор будет включать прохождение тестирования по определению уровня знаний предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения.

Диплом соискателя должен соответствовать профилю педагогической деятельности и преподаваемому учебному предмету. Выдвигаться на получение поощрения можно будет не более двух раз (при второй подаче заявки понадобится представить новый индивидуальный проект).

Претенденты на получение премии должны работать на должностях воспитателя, старшего воспитателя, воспитателя по обучению родному языку, воспитателя по обучению татарскому языку, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-дефектолога или учителя-логопеда.

Кроме того, соискатели должны быть гражданами России и проживать на территории Татарстана, не иметь статуса иностранных агентов, а также не являться получателями других республиканских премий аналогичной направленности.

Необходимые средства будут выделяться из бюджета РТ. Контроль за исполнением постановления возложат на Министерство образования и науки Татарстана.