В РТ планируют ввести единовременную выплату пострадавшим от ударов ракет и БПЛА

ЖК «Лазурные небеса» после попадания БПЛА

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Власти Татарстана намерены установить единовременную выплату родственникам погибших и пострадавшим от ударов ракет и беспилотников.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Единовременная выплата родственникам погибших от ракетных и дроновых атак будет равняться 2 млн рублей на каждого погибшего – «в равных долях каждому члену семьи».

Гражданин, получивший тяжкий или средний вред здоровью, будет вправе рассчитывать на выплату в размере 600 тыс. рублей, получивший легкий вред здоровью – в размере 300 тыс. рублей.

Выплата гражданам, частично утратившим имущество первой необходимости, составит 78 375 рублей, а полностью его потерявшим – 156 750 рублей.