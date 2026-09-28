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Общество 28 сентября 2026 17:50

В РТ планируют ввести единовременную выплату пострадавшим от ударов ракет и БПЛА

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В РТ планируют ввести единовременную выплату пострадавшим от ударов ракет и БПЛА
ЖК «Лазурные небеса» после попадания БПЛА
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Власти Татарстана намерены установить единовременную выплату родственникам погибших и пострадавшим от ударов ракет и беспилотников.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Единовременная выплата родственникам погибших от ракетных и дроновых атак будет равняться 2 млн рублей на каждого погибшего – «в равных долях каждому члену семьи».

Гражданин, получивший тяжкий или средний вред здоровью, будет вправе рассчитывать на выплату в размере 600 тыс. рублей, получивший легкий вред здоровью – в размере 300 тыс. рублей.

Выплата гражданам, частично утратившим имущество первой необходимости, составит 78 375 рублей, а полностью его потерявшим – 156 750 рублей.

#атака БПЛА #единовременная выплата #ракетный удар #спецоперация
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