В РТ планируют создать межведомственную рабочую группу по профориентации молодежи

В Татарстане планируют создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься созданием системы профориентации и направления молодежи к потенциальным работодателям. Соответствующее постановление в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

В ее состав войдут заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, которая может стать и председателем комиссии, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, первый заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов и другие.

Среди задач рабочей группы создание и реализация программ устранения дефицита кадров в некоторых профессиях, организация карьерных мероприятий с целью направить молодежь к работодателям и другие.