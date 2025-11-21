news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 ноября 2025 14:06

В РТ планируют создать межведомственную рабочую группу по профориентации молодежи

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане планируют создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься созданием системы профориентации и направления молодежи к потенциальным работодателям. Соответствующее постановление в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

В ее состав войдут заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, которая может стать и председателем комиссии, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, первый заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов и другие.

Среди задач рабочей группы создание и реализация программ устранения дефицита кадров в некоторых профессиях, организация карьерных мероприятий с целью направить молодежь к работодателям и другие.

#антикоррупционная экспертиза #рабочая группа #молодежь
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

20 ноября 2025
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

20 ноября 2025