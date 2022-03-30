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Здоровье
30 марта 2022  14:08
Эвелина Киселёва

В РТ планируют создать архивный центр, куда будут стекаться все данные анализов и МРТ

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Министерство здравоохранения Татарстана хочет создать архивный центр, где будут собраны данные обследований жителей республики, включая, к примеру, МРТ. Об этом рассказал на итоговом заседании коллегии Управления здравоохранения Казани глава ведомства Марат Садыков.

«Мы вышли к руководству республики с предложением создать центр, где будет как база центральный архив», — сообщил он.

Марат Садыков выразил надежду, что в ближайшее время положительное решение будет принято.

Кто именно возглавит новый центр, будет определено в ходе кадрового аудита.

#архив #марат садыков
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