В РТ планируют создать архивный центр, куда будут стекаться все данные анализов и МРТ
Министерство здравоохранения Татарстана хочет создать архивный центр, где будут собраны данные обследований жителей республики, включая, к примеру, МРТ. Об этом рассказал на итоговом заседании коллегии Управления здравоохранения Казани глава ведомства Марат Садыков.
«Мы вышли к руководству республики с предложением создать центр, где будет как база центральный архив», — сообщил он.
Марат Садыков выразил надежду, что в ближайшее время положительное решение будет принято.
Кто именно возглавит новый центр, будет определено в ходе кадрового аудита.