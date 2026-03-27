В РТ ожидаются кратковременные отключения теле- и радиовещания из-за плановых работ
В Республике Татарстан в апреле запланированы ремонтно-профилактические работы на объектах филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан». В этот период в ряде населенных пунктов ожидаются временные отключения теле– и радиовещания.
Как сообщили в филиале, ограничения коснутся аналогового радиовещания и цифрового эфирного телевидения, включая «Болгар радиосы», «Радио России + Радио Татарстана», «Маяк», «Вести ФМ», а также РТРС-1 и РТРС-2.
Работы будут проводиться по следующему графику:
- 1 апреля: Актюбинский, Азнакаевский р-н, Новые Чечкабы, Буинский р-н – 9:00–15:00
- 2 апреля: Актаныш, Актанышский р-н; Аксубаево, Аксубаевский р-н; Вольный Труд, Агрызский р-н; Джалиль, Сармановский р-н – 9:00–15:00
- 6 апреля: Малиновка, Ютазинский р-н – 9:00–15:00
- 7 апреля: Барсуково (Актанышский р-н), Новые Чути (Бавлинский р-н), Старое Узеево (Аксубаевский р-н), Шереметьевка (Нижнекамский р-н) – 9:00–15:00
- 8 апреля: Новозареченск, Бавлинский р-н; Тетюши, Тетюшский р-н – 9:00–15:00
- 9 апреля: Дружба, Мензелинский р-н; Новошешминск, Новошешминский р-н; Нурлат, Нурлатский р-н; Урсаево, Заинский р-н – 9:00–15:00
- 14 апреля: Муслюмово, Муслюмовский р-н; Тукай, Менделеевский р-н; Ципья, Балтасинский р-н; Чистополь, Чистопольский р-н – 9:00–15:00
- 15 апреля: Татарский Кандыз, Бавлинский р-н; Ульянково, Кайбицкий р-н – 9:00–15:00
- 16 апреля: Азимово-Курлебаш, Камско-Устьинский р-н; Болгар, Спасский р-н; Кадыбаш, Агрызский р-н; Новое Сафарово, Муслюмовский р-н; Покровский Урустамак, Бавлинский р-н; Симетбаш, Арский р-н – 9:00–15:00
- 17 апреля: Чувашская Бездна, Дрожжановский р-н – 9:00–15:00
- 20 апреля: Алешкин-Саплык, Дрожжановский р-н – 9:00–15:00; Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Лениногорск, Миннибаево, Большие Полянки, Шемордан – 1:00–10:00
- 21 апреля: Пестрецы, Пестречинский р-н; Кузайкино, Альметьевский р-н; Поисево, Актанышский р-н – 9:00–15:00
- 22 апреля: Большая Турма, Тетюшский р-н; Казань-2, ул. Троицкий лес, дом 29; Кузнечиха, Спасский р-н; Ленино, Новошешминский р-н; Черемшан, Черемшанский р-н – 9:00–15:00
- 23 апреля: Большая Атня, Атнинский р-н; Сарманово, Сармановский р-н; Старое Шугурово, Лениногорский р-н – 9:00–15:00
- 24 апреля: Большие Ачасыры, Зеленодольский р-н; Сорочьи Горы, Рыбно-Слободский р-н – 9:00–15:00
- 27 апреля: Егорьево, Лаишевский р-н – 9:00–15:00
- 28 апреля: Большие Меми, Верхнеуслонский р-н; Большой Толкиш, Чистопольский р-н; Кутлу-Букаш, Рыбно-Слободский р-н; Совхоз им. Кирова, Актанышский р-н – 9:00–15:00
- 29 апреля: Старый Арыш, Рыбно-Слободский р-н; Ютаза, Ютазинский р-н – 9:00–15:00
- 30 апреля: Буинск, Буинский р-н; Мамадыш, Мамадышский р-н – 9:00–15:00