В РТ отремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны

Ремонт дорог на улицах, названных в честь героев или событий Великой Отечественной войны, продолжится в Татарстане в год празднования 81-й годовщины Великой Победы. Работы проведут еще на 18 объектах, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В прошлом году дорожные работы в республике проведены на 17 объектах. В этом году в Казани отремонтируют дороги по улицам Маршала Чуйкова и Карбышева, в Набережных Челнах – проспект Мусы Джалиля. В Нижнекамске капитально отремонтируют улицу 30 лет Победы.

«Названия улиц в честь героев и событий Великой Отечественной войны превращают городскую среду в летопись подвига. Они не просто связывают точки на карте, а соединяют прошлое и настоящее, напоминая о тех, кто боролся за Победу. Сохранение этой памяти и уважение к ветеранам – неотъемлемая часть нашей общей истории», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

Ремонт и обустройство дорожной инфраструктуры проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и другим программам с федеральным и региональным финансированием.

Всего по нацпроекту в республике отремонтируют дороги общей протяженностью более 200 км.