В РТ отмечают 70-ю годовщину со дня рождения татарского поэта и философа Равиля Бухараева

Сегодня Республика Татарстан празднует 70-ю годовщину со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, философа Равиля Бухараева.

Его творчество вызывает интерес у широкого круга читателей в нашей республике, России, ближнем и дальнем зарубежье. Еще при жизни деятель стал лауреатом престижной всероссийской премии «Поэт».

Масштаб творчества и общественной деятельности Равиля Бухараева поражает своей многогранностью: поэт, писатель, драматург, сценарист, историк, философ, консультант детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), заслуженный деятель искусств РТ (2001), почетный доктор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (2011), член Союза писателей СССР (1977) и Венгрии (1989), ПЭН-Центров Венгрии, США и Англии, исполкома Европейского общества культуры (Венеция), академии искусства и культуры и Всемирного конгресса поэтов (Калифорния – Тайвань), Международной академии поэзии (Мадрас), Общества евроазиатских исследований (США).

Равиль Бухараев – лауреат республиканских литературных премий имени Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая.

Он написал более 40 книг на русском, татарском, английском, венгерском языках, среди которых «Тень Тамерлана», «Вокруг Тукая или Комментарии к любви», «Поэзия Золотой Орды», «Волшебные сны Апуша», «Казань. Зачарованная столица» и др. В библиотеке Конгресса США хранится 18 книг Равиля Бухараева. Фонд публикаций постоянно пополняется новыми, уже посмертными переизданиями.

Во многих научно-исследовательских журналах еще при его жизни публиковались литературно-критические статьи о нем. За девять лет, прошедших после его смерти, заметно возросло число научных исследований. Его деятельность стала причиной рождения на свет монографии Альфии Галимуллиной «Вселенная Равиля Бухараева (1951 – 2012): основные темы и мотивы творчества».

«Принято считать, что о поэтах судят по их произведениям, и уж потом – по их национальной и географической принадлежности. Я считаю Равиля Бухараева татарским поэтом, внесшим в нашу культуру и литературу вклад, сопоставимый со вкладом нескольких местных татарских авторов», – считает журналист, лауреат республиканской премии имени Фатиха Карима Разиль Валеев.

Равиль Бухараев – поэт, прозаик, драматург и переводчик, в каждом своем произведении находил возможность вспомнить Казань – свою родину. Он не был эмигрантом по своему мироощущению: часто приезжал в Казань, выступал перед многочисленными читателями, переводил произведения татарских поэтов на русский и английский языки, писал художественные и документальные книги о Казани. Среди наиболее известных можно назвать «Дорога Бог знает куда, письма к брату», «Модель Татарстана», «Ислам в России: четыре времени года», «Милостыня родного языка», «Казанские снега», «Письма в другую комнату» и другие.

Казань в творчестве Бухараева предстает и как центр духовной жизни татар, город, опоэтизированный различными легендами, в то же время у писателя особое, глубоко личное отношение к Казани как к городу, где прошли его детство и юность.

Размышления поэта приводят к трагическому осознанию, что утрата родины, языка, национальных ценностей ведет в конечном счете к потере своей индивидуальности, а значит, и к духовному исчезновению. Лирический герой сравнивает себя – представителя современного поколения татар – с древними героями, которые, несмотря на пытки и насильное крещение, сумели сохранить и донести до сегодняшнего дня свою культуру, свой язык, свои обычаи.

Сегодня Равиля Бухараева знают далеко за пределами Татарстана и России. Он жил и работал в последние годы в Лондоне, создавая свои произведения на разных языках – английском, татарском, русском. И этими языками не ограничивается его творчество и жизнь.

В этом смысле очень показателен его опыт венгерского творческого осуществления: результатом командировки в Венгрию по изучению сложнейшего венгерского языка стало написание им «Венка сонетов» на венгерском. В результате он стал членом Союза писателей Венгрии по приглашению его венгерских коллег, ставших друзьями.

Большая часть его деятельности относится к переводам: например, он перевел на английский средневековую эпическую поэму булгарско-татарского поэта Кул Гали «Сказание о Юсуфе», исламскую поэзию поволжских татар, историческую антологию татарской поэзии. Перевод поэзии Золотой Орды занимает особое место в творчестве Равиля Бухараева: деятель говорил о том, что ему пришлось столкнуться с огузо-кыпчагским языком, старописьменным татарским языком, иранским. В своей кропотливой работе он обращался к древне-тюркскому словарю.

Бухараев добровольно взял на себя миссию народного посла русской и татарской культуры за рубежом. Он воплощал в себе единство этих двух великих культур, единство русского и татарского языков, будучи творцом мирового масштаба. Об этом свидетельствует вся его многообразная работа — поэтическая и писательская, продюсерская на Русской службе ВВС, организаторская в представлении лучших творцов и лучших произведений татарской культуры в Великобритании. Об этом свидетельствуют его высокие награды, среди которых орден ООН «Единение. Деяния во благо народов» (2005), государственная премия РТ имени Габдуллы Тукая за поэтическое творчество, орден «Культурное наследие» Международной федерации русскоязычных писателей.