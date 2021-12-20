В РТ откроется горячая линия по вопросам соблюдения санэпидтребований в медучреждениях

В Татарстане с 20 декабря откроется горячая линия по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в медучреждениях. Об этом сообщается на сайте татарстанского Роспотребнадзора.

Отмечается, что смогут проконсультироваться представители организаций, оказывающих медицинские услуги, по вопросам соблюдения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Горячая линия будет работать до 24 декабря по телефонам 272-69-38, 273-16-40, 272-80-73 с понедельника по четверг с 9 утра и до 6 вечера, а в пятницу с 9 утра и до 4 часов дня. Перерыв с 12:00 до 12:45.