В РТ откроется центр для подготовки волонтеров к Международному фестивалю молодежи

Татарстан вошел в число регионов, где будут работать официальные центры привлечения и подготовки волонтеров для Международного фестиваля молодежи (МФМ-2026). Итоги всероссийского конкурса подвел Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба Правительства РФ.

Масштабное событие, организованное по поручению Президента Владимира Путина, пройдет в сентябре 2026 года в Екатеринбурге.

Всего для подготовки добровольческого корпуса из 60 заявок от 39 регионов России были отобраны 28 центров в 23 субъектах РФ, включая Республику Татарстан.

«Во время всей программы фестиваля в Екатеринбурге 10 тыс. участникам будут помогать добровольцы. Им предстоит задать высокую планку качества отбора и обучения и обеспечить достойный уровень проведения международного события», – отметил вице-премьер. Он также подчеркнул, что развитие волонтерства в стране идет в рамках федпроекта «Мы вместе» нацпроекта «Молодежь и дети».

Как сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, на вступление в волонтерский корпус МФМ-2026 со всей страны уже подано 9 тысяч заявок.

Желающие могут успеть подать заявку на платформе «Добро.РФ» – регистрация продлится до 31 марта.