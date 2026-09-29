В РТ одобрили первый льготный займ для пострадавшего селлера Wildberries

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане с начала сентября появилась новая мера поддержки для пострадавших от атак БПЛА на склады Wildberries продавцов: микрозайм под 8%. Первая заявка на него уже одобрена. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала Первый заместитель генерального директора НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» – руководитель Центра «Мой бизнес» Линара Бурханова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Буквально сегодня мы одобрили первую заявку по этому новому продукту. Пока что я думаю, что не все предприниматели знают о такой возможности, поэтому мы здесь и собрались – для того, чтобы рассказать о том, что такие меры поддержки существуют. И мы достаточно быстро для подведомственного учреждения выдаем наши микрозаймы», – отметила она.

По ее словам, процедура получения финансовой поддержки, реализуемой в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» может занять всего один день при грамотном подходе. Еще одна заявка находится на рассмотрении.

Поддержку пострадавшему бизнесу оказывает Министерство экономики Республики Татарстан с подведомственными институтами развития.