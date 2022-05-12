В РТ объявлены в розыск аферисты, якобы обучавшие игре на бирже

МВД Татарстана объявило в розыск организаторов и участников преступного сообщества, действовавшего под видом обучения финансовой грамотности и игре на биржах криптовалют, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Личности четверых уже установлены. Это уроженцы Самары Вадим Деев, Андрей Кретов и Максим Маристкин, а также ульяновец Ле Муса Чат.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Обвинения им предъявлены заочно. Подозреваемые объявлены в федеральный розыск.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Тем, кто имеет информацию об их местонахождении, необходимо обратиться по телефонам: ГСУ МВД по РТ 8-843-291-26-13 или УЭБ и ПК МВД по РТ 8-843-291-39-15, 291-23-85.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ



