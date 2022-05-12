news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
12 мая 2022  11:59
Полина Шевчук

В РТ объявлены в розыск аферисты, якобы обучавшие игре на бирже

news_top_970_100

МВД Татарстана объявило в розыск организаторов и участников преступного сообщества, действовавшего под видом обучения финансовой грамотности и игре на биржах криптовалют, сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Личности четверых уже установлены. Это уроженцы Самары Вадим Деев, Андрей Кретов и Максим Маристкин, а также ульяновец Ле Муса Чат.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Обвинения им предъявлены заочно. Подозреваемые объявлены в федеральный розыск.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Тем, кто имеет информацию об их местонахождении, необходимо обратиться по телефонам: ГСУ МВД по РТ 8-843-291-26-13 или УЭБ и ПК МВД по РТ  8-843-291-39-15, 291-23-85. 

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ


 

#криптовалюта #аферисты #МВД по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100