В РТ объявлен дополнительный отбор по программе «Земский работник культуры»

Объявлен дополнительный конкурсный отбор работников культуры в рамках программы «Земский работник культуры». Программа реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» и направлена на укрепление кадрового потенциала учреждений культуры на селе.

Она предполагает единовременные компенсационные выплаты специалистам, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо города с числом жителей до 50 тыс. человек, расположенные на территории Республики Татарстан. Выплаты направлены на восполнение вакантных должностей.

Заявки принимаются до 25 октября 2026 года. Контактный телефон: 8 (843) 293-30-43 – сектор по проектной деятельности и поддержке культурных инициатив ГБУ «Таткультресурсцентр».