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В РТ объявили штормовое предупреждение по причине пожарной опасности лесов
В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение. Причина — высокая пожарная опасность в лесах.
Согласно сообщению Гидрометцентра республики, с 9 по 15 июля в Татарстане местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс).
Пожарная опасность в лесах — это условия, когда при наличии источника высокой температуры или огня может возникнуть лесной пожар. Всего существует 5 классов.
При 4-м классе не стоит использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Кроме того, нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.
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