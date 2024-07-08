news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 8 июля 2024 13:59

В РТ объявили штормовое предупреждение по причине пожарной опасности лесов

Скопировать ссылку

В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение. Причина — высокая пожарная опасность в лесах.

Согласно сообщению Гидрометцентра республики, с 9 по 15 июля в Татарстане местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

Пожарная опасность в лесах — это условия, когда при наличии источника высокой температуры или огня может возникнуть лесной пожар. Всего существует 5 классов.

При 4-м классе не стоит использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Кроме того, нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.

#штормовое предупреждение #Татарстан #пожарная опасность лесов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2