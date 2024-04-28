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В РТ обучают будущих молодежных помощников главы аппарата Антитеррористической комиссии
В Татарстане проводится обучение будущих молодежных помощников руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в республике. В настоящее время для них проводится трехдневный интенсив в Казани с экспертами из сферы безопасности, лекциями и практическими сессиями, сообщает Минмолодежи РТ.
Для участия в конкурсе было подано 107 заявок из 19 районов. По итогам конкурсных процедур присоединиться к проекту в этом году смогли 36 человек.
«Конкурс молодежных помощников — это уникальный молодежный проект, который не имеет альтернатив, — подчеркнул президент Академии творческой молодежи РТ Никита Баталов. — Ежегодно он реализуется для тех, кто небезразличен к теме профилактики экстремизма и идеологии терроризма, кто хочет развиваться в этой сфере».
За время интенсива будущим молодежным помощникам предстоит разработать собственные проекты в сфере безопасности.
«Для меня участие в конкурсе — это возможность в будущем внести свой вклад в безопасное и стабильное будущее нашей страны», — отметила участница конкурса молодежных помощников в 2024 году Владислава Мирошниченко.
Впервые конкурс состоялся в 2017 году. За это время молодежными помощниками стали 95 человек. Их текущая работа связана не только со сферой безопасности, но и другими социально-экономическими институтами.
За семь лет участники проекта провели свыше 600 профилактических мероприятий в Татарстане, охвативших более 47 тысяч человек. Разработано более 20 проектов в сфере информационной, психологической и идеологической безопасности. Их разработки удостоены 18 грантов на реализацию, выиграно свыше 4 млн рублей.
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