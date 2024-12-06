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В РТ начнут готовить психологических наставников для бойцов СВО и их семей
Сегодня в Татарстане, Тульской области и Якутии началась реализация программы «Психологический наставник». В рамках проекта начинается подготовка профессионалов, которые займутся психологическим сопровождением участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Детали работы рассматривались в Кабинете Министров Татарстана в рамках рабочей встречи с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. В обсуждении принимали участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, депутат Госдумы Татьяна Ларионова и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.
Работать с бойцами и членами их семей будут практикующие психологи и социальные координаторы — участники СВО филиала Фонда «Защитники Отечества» в Республике Татарстан.
По словам Кузнецовой, проект получил поддержку фонда «Защитники Отечества», Минобороны и МГУ. «Сегодня вместе со мной приехал самый главный психолог нашей страны — декан факультета психологии МГУ Юрий Петрович Зинченко, который начнет работу в этом направлении на базе филиала МГУ в Казани», — добавила она.
Также участвовать в работе будут участники спецоперации, которые координируют это направление, психологи, психиатры и специалисты других направлений. Важно, чтобы процессы не превратились в формальность, подчеркнула спикер.
«Задача — отработать модули обучения подготовки, которые будут потом транслироваться на всю страну, — сказала Кузнецова. — Это очень серьезный, глубокий курс, который будет адресован самим участникам СВО, и, конечно, мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся наработать этот ресурс, который поможет потом всей стране».
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