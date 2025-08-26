В РТ начался прием заявок на соискание премии за вклад в развитие гражданского общества

Комитет по присуждению премии Раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества с сегодняшнего дня, 26 августа, начал документов на ее соискание. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

Правом выдвигать соискателей обладают некоммерческие организации, зарегистрированные на территории республики, общественные советы при республиканских органах исполнительной власти, а также общественные советы, созданными в соответствующих муниципалитетах региона.

Премия присуждается:

– гражданам РФ и социально ориентированным НКО за деятельность и проекты, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности, за научные исследования в области гражданского общества, отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие новизной и оригинальностью;

– гражданам РФ за значительный многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане.

Соискатели премии должны представить к комитет по ее присуждению следующие документы:

а) ходатайство о выдвижении соискателя премии;

б) анкетные данные соискателя премии;

в) информацию о деятельности соискателя премии за год, предшествующий выдвижению на соискание премии;

г) информацию о вкладе соискателя премии в развитие институтов гражданского общества в Татарстане;

д) описание реализованных проектов (инициатив) и дополнительные материалы, дающие наглядное представление о социальном эффекте, достигнутом по итогам реализации проектов (инициатив) соискателя премии.

Документы соискателей принимаются с 26 августа вплоть до 29 сентября 2025 года в Общественной палате РТ по адресу: Казань, ул. Батурина, д. 7а. Контактный телефон: 8 (843) 567-80-99.