В РТ начался первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»

С 11 сентября в Татарстане стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится уже в двенадцатый раз.

Конкурс призван повысить уровень доверия граждан к сотрудникам полиции, а также их работе.

В первом этапе принимают участие все участковые уполномоченные полиции из всех городов, районов и сел страны. Анкеты участников будут размещены на сайте МВД по РТ.

С 11 по 20 сентября жители Татарстана могут проголосовать онлайн за достойного участкового. С 7 по 16 октября будет выбран победитель регионального этапа конкурса, который представит Татарстан на региональном этапе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.