В РТ начался прием заявок на гранты от Президентского фонда культурных инициатив

С 1 февраля в Татарстане стартовала заявочная кампании на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Подать заявку можно до 20 марта 2023 года. Об этом сообщает Минкульт РТ.

В конкурсе могут участвовать все некоммерческие организации за исключением государственных компаний. Можно представить проекты в области культуры и классического искусства, литературы, кино, дизайна, образования, межотраслевые, сетевые культурные и кросс-культурные проекты.

Они должны соответствовать одной из тем: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».