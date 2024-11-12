В РТ началась благотворительная акция «Коробка храбрости»

В Татарстане, как и по всей стране, стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости». Она проводится «Единой Россией» уже в 12-й раз и охватывает региональные исполкомы по всей РФ, сообщает сайт татарстанского отделения партии.

«Ежегодно количество людей, готовых поддержать нашу партийную «Коробку храбрости», увеличивается. В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки «Единой России» организованы пункты сбора», - сказал врио секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медцентры и хосписы.

«Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей – настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь», – сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

В Татарстане акцию поддержат все местные и первичные отделения партии, а также реготделение сторонников «Единой России». В региональном исполкоме уже установлен бокс для сбора игрушек. Участие в сборе могут принять все жители республики.

«Для «Коробки храбрости» мы принимаем игрушки, канцелярию, настольные игры, наборы для творчества, книги, конструкторы – всё то, что может порадовать ребенка. Эти подарки предназначены для детей, которые находятся на лечении или длительной реабилитации. Все собранные в Казани игрушки передадут в Детскую клиническую республиканскую больницу. А местные отделения все собранные предметы отнесут в районные детские больницы или детские отделения ЦРБ», - рассказала сопредседатель регионального совета сторонников «Единой России» Ксения Дромняк.

Согласно санитарным требованиям, передавать следует только новые игрушки в упаковке.

«Акция в Татарстане проходит с 11 ноября по 3 декабря. Подарки в «Коробку храбрости» принимаем в Казани по адресу: ул. М. Горького, 12б, в муниципальных образованиях – в местных отделениях партии. Также сторонники партии устанавливают в партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Нам уже начали приносить подарки», - сообщила Дромняк.

Игрушки, конструкторы, книжки, которые будут переданы в медицинские учреждения, поспособствуют тому, чтобы дети легче переносили сложное лечение. В прошлом году в акции приняли участие свыше 105 тысяч активистов, было собрано более 350 тысяч подарков по всей стране.