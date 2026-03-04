В РТ начал работу региональный оргкомитет по предварительному голосованию «Единой России»

В Казани состоялось первое заседание регионального организационного комитета «Единой России» по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения в депутаты Госдумы девятого созыва. В состав регионального оргкомитета вошли 17 человек, на заседании присутствовали 14.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана Юрий Камалтынов, открывая заседание, подчеркнул, что задача оргкомитета – провести процедуру в строгом соответствии с положением.

«Наша основная задача не столько набрать кандидатов как можно больше, сколько довести информацию о кандидатах до избирателей. Главный показатель работы оргкомитета – максимальное вовлечение жителей Татарстана в процедуру предварительного голосования», – заявил Камалтынов.

Как накануне пояснили в партии, федеральному оргкомитету отводится особая роль – его состав гарантирует профессиональный и общественный контроль за ходом процедуры. По словам секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, предварительное голосование остается обязательным стандартом внутрипартийной конкуренции и механизмом проверки кандидатов делом.

«Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы – отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии», – отметил Якушев.