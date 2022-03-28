В РТ на работу горячей линии по вопросам коронавируса направят свыше 39 млн рублей

В 2022 году в Татарстане на услуги по обеспечению функционирования единой горячей линии по вопросам коронавируса направят 39,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

«Целью оказываемых услуг является обеспечение функционирования единой „Горячей линии 122“ для оперативного консультирования жителей республики по вопросам коронавирусной инфекции, в том числе по вопросам записи на прием к врачу и вызова врача на дом, правилах вакцинации от Covid-19», — говорится в документах.

Отмечается, что контакт-центр исполнителя должен располагаться на территории Татарстана. Служба должна работать круглосуточно.

Заказчиком стал «Центр цифровой информации Татарстана». Срок подачи заявок — до 31 марта. Подрядчик будет определен 4 апреля.