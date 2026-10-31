В РТ на проект «Региональная и местная дорожная сеть» выделено 15,5 млрд рублей

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В текущем, 2026 году в Республике Татарстан на реализацию мероприятий федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено 15 млрд 537,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

При этом часть этих средств поступила в республиканскую казну из федерального бюджета. Речь идет о 11 млрд 342,6 млн рублей.

Указанные средства направляются на строительство и реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, уточнили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объем финансирования программы дорожных работ на текущий, 2026 год увеличен более чем на 13 млрд рублей – с примерно 51,71 млрд рублей до более чем 64,91 млрд.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.