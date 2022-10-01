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Ру Тат
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Экономика
1 октября 2022  17:05

В РТ на поддержку пожилых в рамках национальных проектов направят почти 100 млн рублей

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В Татарстане проживает почти один миллион пожилых людей – это четверть населения республики. В целях проявления заботы о них в Татарстане реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография», на мероприятия которого в текущем году будет направлено 99,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Республики Татарстан.

Так, проект «Сиделка» направлен на оказание помощи пожилым по их заявлению, если они не могут самостоятельно обслуживать себя. «Приемная семья для пожилого человека» подходит одиноким пожилым татарстанцам, которые хотят проживать среди близких, хоть и не родных.

По проекту «Мобильная бригада» для осуществления профилактических осмотров и диспансерного наблюдения приобретено 43 автомобиля для доставки в медицинские учреждения пожилых людей, проживающих в сельской местности.

Кроме того, Татарстан является одним из 15 регионов, участвующих в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Он реализуется на территории Агрызского, Арского, Альметьевского муниципальных районов, а также Казани, Набережных Челнов, Бугульмы и Лениногорска.

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