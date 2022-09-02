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Ру Тат
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Происшествия
2 сентября 2022  16:21
Павел Климчак

В РТ на перекрестке столкнулись легковушки, один из водителей с травмами в больнице

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Авария произошла сегодня около двух часов дня на трассе Набережные Челны – Бурды в Тукаевском районе республики. Водитель «Лады Гранты» не уступил дорогу и столкнулся с Renault Logan. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В результате ДТП 70-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, закрытым переломом 4-6 ребер и ссадиной височной области госпитализирован в ГАУЗ БСМП Набережных Челнов», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

#ДТП
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