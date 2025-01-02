В РТ на комплексное развитие сельских территорий в 2025 году выделят 4,1 млрд рублей

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Татарстан принимает активное участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В 2025 году на реализацию мероприятий по данной программе будут направлены 4,1 млрд рублей.

В прошлом году на мероприятия по данной программе израсходовали 5,3 млрд рублей. Из них 3,9 млрд рублей выделили из федерального бюджета, 909 млн рублей – из бюджета Татарстана, 22 млн рублей – из бюджетов муниципалитетов, 495 млн рублей – внебюджетные средства. Об этом сообщили в Минсельхозпроде РТ.

«Эти средства позволили ввести 882 кв. метра жилья на селе для 10 семей по направлению «Улучшение жилищных условий, граждан проживающих на сельских территориях» и 8660,7 кв. метра для 118 семей по направлению «Строительство (приобретение) жилья, предоставленного по договору найма»; благоустроить 92 общественных пространства в 38 муниципальных районах; реализовать 1 проект по компактной жилищной застройке в Лаишевском районе», – говорится в сообщении ведомства.

Также на эти средства были приведены в нормативное состояние 44 км автомобильных дорог к восьми объектам соцкультбыта и к трем объектам агропромышленного комплекса на сумму 1,5 млрд рублей. По федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» были выполнены работы на 10 социальных и 9 инфраструктурных объектах.

По программе «Сельская ипотека» в 2024 году выдали 747 ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд рублей.