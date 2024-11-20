Татарстан может принять турнир по боевым искусствам между Россией и Африкой

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане может пройти дружеский турнир по боевым искусствам между сборными России и Африки. Инициативу поддержали ряд африканских стран, рассказал «Татар-информу» генеральный директор Международной профессиональной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ», руководитель исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ, заслуженный тренер РТ Александр Даренков.

Он напомнил, что у Казани уже был подобный опыт: в 2019 году в город приезжала команда из Китая.

«Идея прорабатывается, но пока обстановка в стране не располагает к проведению таких крупных турниров. Однако, помимо Китая, на нас вышли еще ряд африканских стран. Причем сборная России в таком случае будет состоять по большей части из татарстанских бойцов», – заявил собеседник агентства.

Также подобный турнир готов поддержать и Иран. Однако с его представителями переговоры находятся еще «в очень далекой стадии», добавил Даренков. По его словам, программа соревнований будет включать в себя сразу несколько видов боевых искусств.