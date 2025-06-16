В РТ многодетным семьям планируют компенсировать 30% стоимости обучения детей в колледжах

Власти Татарстана рассматривают возможность частичной компенсации расходов на обучение детей из многодетных семей в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). Проект соответствующего постановления Кабинета Министров опубликован на сайте Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ. Предполагается, что выплаты начнутся с 1 сентября 2025 года.

Согласно документу, на компенсацию смогут рассчитывать семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет, а также если дети обучаются очно — до 23 лет. Возмещение составит 30% от стоимости платного обучения. При этом субсидия будет предоставляться на каждого ребенка, если в семье обучаются два и более. Обязательное условие — ребенок должен учиться в ссузе, расположенном на территории Татарстана.

Право на получение компенсации будет у одного из родителей или у самого совершеннолетнего обучающегося, если они заключили договор на платные образовательные услуги. Финансирование предусмотрено за счет бюджета республики, через Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, которое также займется контролем реализации инициативы.

Чтобы получить выплату, нужно будет обратиться в районное отделение Центра материальной помощи или подать заявление через портал «Госуслуги РТ». К заявлению потребуется приложить копию договора об оказании платных образовательных услуг, документы, подтверждающие оплату, и справку, подтверждающую очную форму обучения.